Freilichtspiel in Huttwil – Daheim beim Bauernführer Rösi und Andreas Wittwer erfuhren erst nach und nach, wie geschichtsträchtig ihr Hof Vorder-Schönholz in Rüderswil ist. Jürg Rettenmund

Andreas und Rösi Wittwer sind die heutigen Nachfolger von Niklaus Leuenberger in Vorder-Schönholz. Christian Pfander

«Wenn wir auf der Bank vor der grossen Linde sitzen, wünschen wir uns manchmal, das Rad der Zeit zurückdrehen zu können», sagt Rösi Wittwer. Mit ihrem Mann Andreas bewirtschaftet sie seit gut 20 Jahren den Hof Vorder-Schönholz in Rüderswil. Im Sommer wird der Verkehrsverein Pro Regio Huttwil an diesem Rad drehen und es im Jahr 1653 anhalten: Als die Lage in der Schweiz zum Bauernkrieg eskalierte und Niklaus Leuenberger aus Vorder-Schönholz beim Städtchen Huttwil mit Bauern aus Bern, Luzern, Solothurn und Basel den Bund gegen ihre Obrigkeiten beschwor.