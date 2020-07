Es braucht massiv mehr Leute – Das Berner Contact-Tracing ist bereits am Anschlag Derzeit arbeiten rund dreissig Leute im Contact-Tracing-Team des Kantons. Der Fall Kapitel zeigt nun aber, dass es im Ernstfall dreimal so viele Leute brauchte. Quentin Schlapbach

Im Contact-Tracing-Center in Bern fehlt es an Personal. Nun soll massiv ausgestockt werden. Foto: Ruben Wyttenbach

Am Montag arbeitete das Kantonsarztamt fünf neue Mitarbeiter ins Contact-Tracing-Team ein. Diesen Freitag sollen drei weitere folgen. Und nächste Woche haben schon wieder fünf Neulinge ihren ersten Arbeitstag beim Amt. Der Grund ist simpel: Das Contact-Tracing-Team ist derzeit komplett überlastet. Laut der Berner Gesundheitsdirektion brauchte es aktuell rund dreimal so viele Leute, um allen Aufgaben nachzukommen – also neunzig Mitarbeitende statt aktuell dreissig. Deshalb will die Gesundheitsdirektion die Personalressourcen in nächster Zeit massiv aufstocken.