«Leder-Schmied» schliesst – Das Berner Fachgeschäfte-Sterben geht weiter Mit dem Leder-Schmied an der Genfergasse schliesst der letzte spezialisierte Anbieter von Reise- und Businessartikeln in der Stadt Bern. Christoph Hämmann

«Alles muss raus»: Die dritte Generation des Leder-Schmieds hört Ende Jahr auf. Foto: hae

Die Ahnengalerie der Berner Fachgeschäfte wird immer eindrücklicher. Unter den spezialisierten Anbietern von Reise- und Businessartikeln waren es die klingenden Namen Hummel, Gygax und Zimmermann, die ihre Läden in der Stadt Bern in den letzten Jahren aufgegeben haben. «Wir sind als letzter Vertreter übrig geblieben», sagt Toni Schmied, der mit seiner Schwester Barbara den Leder-Schmied seit den 1990er-Jahren in dritter Generation führt.