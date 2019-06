Das Einmaleins des neuen Leitzinses

Der Leitzins der Notenbank wird über das Bankensystem auf das generelle Zinsniveau übertragen – unmittelbar auf das kurzfristige Zinsniveau. Denn die Banken sind immer auch auf Geld der Notenbank angewiesen. Wenn eine Notenbank Geld für die Banken verteuert, erhöhen auch sie die Zinsen für ihre Ausleihungen.

Jetzt zur Neuerung: Was bisher als Leitzins der SNB bezeichnet wurde, war der sogenannte 3-Monats-Libor. Das ist aber kein Zinssatz, den die Nationalbank direkt festlegen kann, sondern ein Massstab für den Marktzins von dreimonatigen Ausleihungen zwischen den Banken. Obwohl die SNB diesen Zinssatz nur indirekt steuern kann, lag er fast immer genau bei den Werten, die die SNB als Ziel verkündet hat.

Doch der Libor ist bald Vergangenheit, deshalb hat die Nationalbank einen neuen Leitzins benötigt, der nun auch so heisst. Wie schon beim Libor teilt die SNB mit dem Leitzins mit, wo sie die Kurzfristzinssätze haben will. Diese steuert sie über die Kosten für ihre Kredite an die Banken. In gewöhnlichen Zeiten vergibt sie die Kredite über sogenannte Repo-Geschäfte, in der Regel für die Frist von nur einem Tag. Abgesichert werden diese Kredite durch Wertschriften.

Aktuell hat das Repo-Geschäft der SNB allerdings nur wenig Bedeutung, da die Banken ohnehin in Notenbankgeld schwimmen, nachdem ihnen die SNB für gigantische Summen Devisen abgekauft hat, um den Franken zu schwächen. Jetzt steuert die SNB die Kurzfristzinsen durch Gebühren auf Einlagen der Banken bei ihr – das sind die sogenannten Negativzinsen. Sie belaufen sich aktuell auf -0,75 Prozent. Weil deshalb Banken Bargeld ebenfalls meiden, nehmen auch sie nur Geld von anderen Banken an, wenn diese eine Gebühr bezahlen. Das führt dazu, dass sich auch die Negativzinsen – wie von der SNB gewollt – in den kurzfristigen Marktzinsen niederschlagen.

