Schwingfest in Trubschachen – Das «Emmentalische» 2020 findet nicht statt Die Verantwortlichen in Trubschachen haben sich für eine Absage des Emmentalischen Schwingfestes entschieden. Dennoch behalten sie sich die Möglichkeit offen, das Fest gegen Jahresende im kleineren Rahmen nachzuholen. Marco Spycher

2007 fand das «Emmentalische» letztmals in Trubschachen statt. Sieger damals: Matthias Sempach. Foto: Andreas Blatter

Was sich schon länger abgezeichnet hatte, wird am Dienstagmorgen publik: Das Emmentalische Schwingfest 2020 in Trubschachen ist abgesagt. Genauso wie bereits das «Mittelländische» in Riggisberg oder das «Seeländische» in Oberwil bei Büren.