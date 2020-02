Munitionslager Mitholz – Das explosive Erbe soll weg Damit sich die Ereignisse von 1947 nicht wiederholen, soll die verbleibende Munition in Mitholz unschädlich gemacht werden. Ein Rück- und Ausblick.

Im Dezember 1947 verwüstete eine Explosion im Munitionslager das Dorf Mitholz. Foto: Archiv HS-Publikationen

Die Stollenanlage in Mitholz wurde in den 1940er-Jahren als Nachschub-Munitionslager für die Schweizer Armee erbaut. Sie umfasst sechs parallel verlaufende Stollen à jeweils 150 Meter Länge. Diese sind am hinteren Ende durch einen Verbindungsgang und am vorderen Ende durch einen Bahnstollen miteinander verbunden.