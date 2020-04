Die Schifffahrt in der Krise – Das Gebot der Stunde heisst: «Fahren auf Sicht» Dieses Wochenende wäre die Schifffahrt im Oberland in die reguläre Saison gestartet. Für Fans gibts immerhin das Dampfschiff Blümlisalp jetzt virtuell. Marco Zysset

Die Schiffe der BLS bleiben vorerst an der Werft angebunden. Foto: Patric Spahni

Stolz liegt sie da: die «Blüemlere». Wenige Schritte reichen, um das Flaggschiff der Thunerseeflotte zu umgehen – und ein Klick reicht, um vom Stand des Kapitäns auf Deck oder in den Radkasten zu springen. Ja sogar ein Rundgang durch die ganze Dampfmaschinenanlage ist machbar. Zugegeben: Es handelt sich hierbei um eine Onlinespielerei, welche die BLS Schifffahrt just zum nun nicht stattfindenden Saisonstart auf Thuner- und Brienzersee in einer ersten Testversion lanciert.