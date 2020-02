Massnahmen gegen Coronavirus – Das Inselspital rüstet sich für den Corona-Ernstfall Das Inselspital hat seinen Notfall komplett auf die drohende Epidemie hin ausgerichtet. Im Triagesystem werden Verdachtsfälle abgeklärt. Quentin Schlapbach

Zwei Personen kommen zur Corona-Triage vor dem Notfallzentrum des Berner Inselspitals. Rund 120 Fälle können pro Tag abgewickelt werden. Foto: Keystone/Anthony Anex

Eine Reihe Absperrgitter steht seitlich der Einfahrt zum Notfallzentrum des Inselspitals. Daneben steht eine unübersehbare Tafel, beschriftet in vier Sprachen. «Waren Sie kürzlich in China, Italien, Iran oder Südkorea oder in Kontakt mit (erkrankten) Personen aus diesen Ländern?» Wenn die Antwort auf diese Frage Ja ist, muss man sich ab sofort in die neu eingerichtete Triage begeben.