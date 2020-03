Corona auf dem Land – Das rege Dorfleben kommt dem Dorfladen zugute Auf dem Land ist die Corona-Krise nicht so präsent wie in der Stadt. Der Dorfladen jedenfalls hat offen wie immer. Dafür ist die Gemeindeverwaltung zu. Stephan Künzi

«Hamsterkäufe hat es bei uns keine gegeben», sagt Käser Roland Meier im Dorfladen von Kirchdorf. Foto: Raphael Moser

Auf den ersten Blick scheinen die vom Bund erlassenen Verbote im Kampf gegen das Coronavirus in Kirchdorf kaum Spuren zu hinterlassen. An diesem Vormittag ist es so ruhig wie immer im Dorf mit seinen rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wo an gewöhnlichen Tagen die Leute in Scharen in Richtung Münsingen und Bern zur Arbeit fahren. Die einen im Bus, die anderen im Auto – und genau da zeigt sich der vielleicht grösste Unterschied zum gewohnten Alltag: Die morgendliche Pendlerstunde, während der normalerweise Fahrzeug an Fahrzeug durchs Dorf rollt, ist ausgeblieben.