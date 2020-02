Kommentar zum Coronavirus – Das Veranstaltungsverbot ist bitter, aber sinnvoll Der Bundesrat stoppt Gross-Events – weitere Schritte wären zurzeit übertrieben. Meinung Simon Bärtschi

BZ-Chefredaktor Simon Bärtschi Foto: Reto Oeschger

Die Landesregierung übernimmt das Zepter in der Coronavirus-Krise. Sie verbietet alle Grossveranstaltungen in der Schweiz in den nächsten vierzehn Tagen. Das ist bitter und hart für Sportveranstalter, Fasnächtler, Konzertlokale. Die festgelegte Grenze von 1000 Personen ist allerdings willkürlich und führt zu abstrusen Regelungen. Faktisch verhängt Bern ein Veranstaltungsverbot. Im Kanton Bern sind öffentliche Anlässe nur noch unter kaum durchsetzbaren Bedingungen möglich.