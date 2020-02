In Signau mangelt es an Sälen – Das Vereinsleben braucht Platz Im Saal des Gasthofs Thurm in Signau sollen Wohnungen eingebaut werden. Gemeindepräsident Arno Jutzi hofft nun auf die Realisierung des Projekts «Campus Signau 2024». Dieses sieht auch den Bau einer Mehrzweckhalle mit Bühne vor. Jacqueline Graber

Walter Wälti hat gut lachen. Der Saal in seinem Restaurant Kreuz in Schüpbach wird oft benützt. Foto: Raphael Moser

Der Gasthof zum Roten Thurm in Signau verfügt über einen grossen Saal. Mit Platz für gut 200 Personen eignet sich dieser für Hochzeitsfeste und Geburtstage. Doch die Zeiten, in denen Brautpaare am liebsten in Wirtschaften feiern, sind vorbei. «Die Anfragen sind in den letzten Jahren stark rückläufig.» Der Trend gehe in Richtung Waldhütten und Vereinsgebäude mit Catering, sagt Reto Mühlemann, der seit zwölf Jahren den Thurm führt. Nicht zuletzt wegen der fehlenden Auslastung wie auch der Betriebskosten, die selbst bei einem leeren Saal anfallen, plant Mühlemann, den Saal zu Mietwohnungen umzubauen.