Massnahmen der Sicherheitsdirektion – Das Virus ist in den Asylunterkünften unter Kontrolle Im Asylzentrum Herrenschwanden, das unter Quarantäne steht, gibt es keine Neuinfizierten. Philippe Müllers Sicherheitsdirektion öffnet weitere Zentren. Stefan von Bergen

Die Kollektivunterkunft an der Halenbrücke in Herrenschwanden ist seit letzter Woche unter Quarantäne. Ein Asylsuchender wurde positiv auf Corona getestet und isoliert. Foto: Raphael Moser

Stand Montag, 12.30 Uhr, haben sich in der Asylunterkunft am Ende der Halenbrücke in Herrenschwanden keine weiteren Bewohner oder Angestellten mit dem Coronavirus angesteckt. Das bestätigt der kantonale Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP). Am vergangenen Donnerstag war dort ein Asylsuchender positiv getestet worden. Seither ist er laut dem SRF-Regionaljournal mit seiner Frau in einem Einzelzimmer mit separatem WC und Dusche isoliert. Die ganze Unterkunft mit 55 Personen – abgewiesene Asylsuchende oder vorläufig Aufgenommene – steht nun unter Quarantäne. Der Gesundheitszustand der Bewohnerinnen und Bewohner wird vom Personal der Heilsarmee regelmässig überprüft.