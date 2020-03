Aparthotel Kreuz – Dem Neubau steht nichts mehr im Weg Die Einsprache zum Neubau am Adelbodner Dorfplatz wurde zurückgezogen. Nach einem «Rausverkauf» sollen sogleich die Baumaschinen auffahren. Niklaus Sarbach

So soll es am Dorfplatz dereinst aussehen: Die Visualisierung zeigt das geplante Aparthotel. Foto: PD

Momentan befinden sich im Hotel Kreuz in Adelbodens Dorfkern ein einfaches Bed & Breakfast und ein Pop-up-Restaurant zum Thema Rösti. Ganz so geplant war das nicht: Eigentlich hätte Besitzer Chris Rosser gerne bereits Ende letzten Jahres die Baubewilligung für das geplante Aparthotel in der Tasche gehabt und sogleich mit dem Abriss und Neubau begonnen. Eine Einsprache verzögerte das Projekt jedoch. Mit der Zwischennutzung stellte Rosser sicher, dass das Gebäude am Dorfplatz nicht leer steht.