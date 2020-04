Gurzelen und seine Geschichte – Denn sie wissen nicht mehr, was damals war Mit Geschichten und vielen Bildern aus der Vergangenheit seiner Heimatgemeinde will Walter von Niederhäusern altes Wissen an die junge Generation weitergeben. Debora Stulz

Walter von Niederhäusern mit seinem Buch, das ein Vergissmeinnicht für die Zukunft sein soll. Foto: PD

In Gurzelen Einheimischer zu sein, bedeutet Walter von Niederhäusern viel. Für den heute 71-jährigen gelernten Möbelschreiner und langjährigen Hobbyfotografen ist es bedeutend, nicht einfach nur in diesem Dorf zu wohnen, sondern auch zu wissen, wie sich diese Gemeinde in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt hat. In den letzten Jahren hat er zunehmend festgestellt, dass die jüngere Generation nicht mehr weiss, dass zum Beispiel in der Wagnerei Wenger im Müschacker einst Wagenräder und Holzrechen für die Bauern hergestellt wurden, die Hofgeschichte des Schlingmoos bis nach Irland reicht oder dass die Vorfahren des berühmten Malers Ferdinand Hodler aus Gurzelen stammten.