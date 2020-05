Rebleuten Oberhofen – Der Burgerrat will nur ganz wenig nachgeben Die Pächter des Restaurants Rebleuten ersuchten um Mieterlass für die Schliessungszeit – vergeblich. Die Burger machen kaum Konzessionen. Andreas Tschopp

Thomas Zumbach (links) inspiziert zusammen mit den Pächtern Thomas und Sue Schmid die beschädigte Mauer der Restaurantterrasse. Foto: Andreas Tschopp





«Ohne Goodwill von den Burgern als Vermieter können wir uns nicht mehr über Wasser halten», sagt Sue Schmid, die zusammen mit ihrem Bruder Thomas seit gut zwei Jahren das Restaurant Rebleuten in Oberhofen führt. Sie hätten in dieser Zeit «unglaublich viel erreicht», sagt die Pächterin unter Verweis auf die gestartete Konzertreihe. Diese zog ein treues Publikum an, von dem die Wirtsleute Unterstützung erhielten, auch mittels Leserbrief. Sue Schmid betont daher: «Wir waren auf gutem Weg, bis es zur Schliessung kam.»