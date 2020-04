Politik in Kandersteg – Der Gemeinderat ist wieder komplett Vier von acht Sitzen im Kandersteger Gemeinderat waren neu zu besetzen. Entgegen der Befürchtungen hat das geklappt. Wahlen gibt es allerdings keine. Nik Sarbach

René Maeder wird neuer Gemeinderatspräsident von Kandersteg. Foto: PD

Noch Mitte März hatte Gemeinderatspräsident Urs Weibel Zweifel geäussert, dass diesen Sommer alle drei Vakanzen im Gemeinderat geschlossen werden könnten, hatte es in letzter Zeit doch oft geharzt bei der Suche nach Freiwilligen. So amtet das Gremium schon seit Anfang Jahr in reduzierter Formation – mit lediglich sechs statt acht Mitgliedern.