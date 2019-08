Der Hauskauf rückt in weite Ferne

Der Traum vom Haus ist ausgeträumt. Zumindest für mehr als zwei Drittel der Schweizer. Sie können sich die steigenden Preise für Einfamilienhäuser nicht mehr leisten. Die tiefen Hypothekarzinsen machen den Kauf zwar so attraktiv wie nie, aber das Angebot am Immobilienmarkt deckt die Nachfrage nicht. Die Preise steigen weiter – in der letzten Jahresperiode gar um fast 5 Prozent bei Einfamilienhäusern. «Das ist historisch gesehen ein starker Anstieg. Zwischen 2013 und 2018 sind die Preise im Schnitt pro Jahr um 3 Prozent gestiegen», sagt Francis Schwartz, Immobilienmarktanalyst bei Raiffeisen.