Der Mann, der Millionäre macht

Am Hauptsitz von Swisslos in Basel: Erdgeschoss, ein Sitzungsraum, wie er nüchterner nicht sein könnte: keine Dekoration, keine Unebenheit, schwarz-graue Wand. Manchmal stellt Willy Mesmer in diese Leere einen farbigen Blumenstrauss – «nicht zu gross, nicht zu klein» – und lässt einen Champagner bringen. «Aus der Betriebskantine, einer von der edlen Sorte.»