ge-Pfeffer-te Gedanken – Der Mensch und das WC-Papier Warum kaufen die Menschen in Krisenzeiten so viel WC-Papier? Lina vom Pfeffer-Team hat drei Theorien. Meinung Lina Weber

Da stand ich also letztens im lokalen Lebensmittelgeschäft und inspizierte das leere Regal vor mir. Nur die kleinen Preisschilder wiesen darauf hin, dass hier mal Toilettenpapier angepriesen wurde. Und je länger ich den Anblick vor mir auf mich wirken liess, desto mehr Fragen stellte ich mir.

Wer hatte eigentlich bestimmt, dass gerade Toilettenpapier, neben Desinfektionsmitteln, die grundlegendste aller Waren in diesem Laden war? Warum ist der Toilettenpapierverbrauch in so kurzer Zeit so stark angestiegen? Vielleicht habe ich etwas verpasst, aber soviel ich weiss, hat die aktuelle Situation keinen Einfluss auf unsere Verdauung.