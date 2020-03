Matten: Verein pausiert – Der Rütlischwur muss warten Der Tellspielverein probt nicht mehr. Trotzdem hofft Pascal Minder, Präsident des Tellspielvereins, dass es die Spiele 2020 geben wird. Annemarie Günter

Schiesst Tell auch 2020 auf den Apfel? Foto: Annemarie Günter

Anfang dieser Woche war noch vorgesehen, dass die Proben für die Tellspiele 2020 weiterlaufen. Geprobt wurde bis dahin vor allem in kleinen Gruppen mit den Sprechrollenträgern, aus Schutzgründen nicht in Räumen, sondern draussen auf dem Areal am Kleinen Rugen. Die Hauptversammlung des Tellspielvereins, die heute hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Anfang Woche stand der Rütlischwur auf dem Probeplan. «Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, nicht weiter zu proben», sagt Tellspiel-Vereinspräsident Pascal Minder. Dies in Absprache mit Regisseur Oliver Stein und Spielleiter Romano Steffen. Keine Proben, keine Tellspiele? «Wir hoffen noch, dass wir spielen können», sagt Pascal Minder.