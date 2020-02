Erneute Beschwerde – Der Streit um die Millionenschule geht in die nächste Runde Sie soll ein Generationenprojekt werden. Bis auf weiteres aber bleibt die Schullandschaft Stalden in Konolfingen blockiert. Cedric Fröhlich

So soll das neue Schulhaus in Konolfingen aussehen – irgendwann. Für den Moment aber bleibt das «Jahrhundertprojekt» blockiert. Nightnurse Images GmbH

Es fing an mit einem Zufallsmehr. Mit 990 Ja und 987 Nein. Mit 3 Stimmen, die im November 2018 den Unterschied in der Abstimmung über eine zentrale Schulanlage in Konolfingen ausmachten. Es folgte ein Streit, der das Projekt bis heute lahmlegt – und es sieht nicht nach einer baldigen Versöhnung aus.