Nun ist es offiziell – Der Tennis-Klassiker in Wimbledon fällt aus Wimbledon 2020 findet nicht statt. Die Pandemie führt zur ersten Absage der traditionsreichen Championships seit 1945. René Stauffer

Die schrägsten Wimbledon-Outfits Bethanie Mattek-Sands schiesst 2011 den Vogel ab, als sie mit dieser Jacke auftaucht. Bälle hat sie zwar viele auf den Schultern und Armen, doch damit spielen kann sie nicht. (Bild: Keystone/AP/Mark Baker) Ein gefundenes Fressen für die Fotografen. Sie geniesst die Aufmerksamkeit. (Bild: Keystone/AP/Mark Baker) Dass spektakulär auch beim Spielen geht, zeigt Anna White 1985. Ihr Ganzkörperanzug schreit nach einem Revival! (Bild: Keystone/AP/Anonymous) Nicht nur an der Kleidung wird herumexperimentiert. Der Argentinier Marcelo Charpentier sorgt 1997 für einen Farbtupfer auf dem Kopf. (Bild: Keystone/AP/Lynne Sladky) Im selben Jahr fällt auch Venus Williams mit ihrer Haarpracht auf. Man beachte: In den traditionellen Farben des Turniers. (Bild: Keystone/Frank Leonhardt) Venus Williams ist auch in den folgenden Jahren stets vorne dabei, wenn es um spektakuläre Outfits geht. Hier ein jüngeres Beispiel von 2011. (Bild: Keystone/Felipe Trueba) Ein Jahr zuvor spielt sie quasi im Tütü. (Bild: Keystone/Neil Munns) 2017 begeht Venus Williams jedoch einen schweren Fehler. Sie trägt einen pinken BH, worauf sie diesen während einer Regenpause im Spiel gegen Elise Mertens verschwinden lässt. (Bild: AFP/Glyn Kirk) Ihre Schwester Serena reizt den Dresscode immer bis aufs Äusserste aus. Mit dem Haarband, dem Nike-Zeichen und vor allem den leuchtenden Shorts bewegt sie sich an der Grenze des Erlaubten. (Bild: Keystone/AP/Anja Niedringhaus) Die Möglichkeiten bei den Herren sind outfittechnisch begrenzt. Sie machen es mit Accessoires - wie Roger Federer. 2009 erscheint der Schweizer in einer edlen Strickjacke. (Bild: Keystone/AP/Anja Niedringhaus) Im Juni 2007 erscheint Federer mit einer edlen weissen Tasche, einem Blazer sowie langen Hosen. (Bild: Keystone/Olivier Hoslet) Von Federer inspiriert? Auch Serena Wiliams versucht es mit einem Blazer und langen Hosen. (Bild: Keystone/AP/Sang tan) 2013 wird der Maestro gezwungen, seine Schuhe mit den orangefarbenen Sohlen zu wechseln. (Bild: Keystone/Gerry Penny) Rafael Nadal muss seine farbigen Shirts ebenfalls zu Hause lassen. Ärmellos geht aber. Gleiches gilt für seine überlangen Shorts, welche er in seinen frühen Jahren trägt. (Bild: Keystone/Fabrice Coffrini) Es gibt auch Regeln für die Fans. Diese Nadal-Fans hatten offenbar Glück. (Bild: Keystone/AP/ben Curtis) Wie man in Wimbledon erscheint, weiss David Beckham. Der Glamour-Boy mit dem perfekten Outfit. Und auch die Legende Sir Bobby Charlton (links) weiss sich zu kleiden. (Bild: Keystone/AP/ben Curtis) Die königliche Familie gibt sich natürlich auch keine Blösse. (Bild: Keystone/AP/Toby Melville) 1 / 17

Die Signale hatten sich in den letzten Tagen verdichtet, am Mittwoch kam die Bestätigung: Der All England Club verzichtet dieses Jahr auf die Austragung der 134. Wimbledon-Championships, die vom 29. Juni bis zum 12. Juli programmiert gewesen waren.

Wimbledon ist damit neben dem Olympiaturnier, das allerdings 2021 nachgeholt wird, das gewichtigste Opfer der Covid-19-Krankheit auf der Tennistour. Das Australian Open hatte im Januar noch plangemäss gespielt werden können, das French Open wurde vom französischen Verband vier Monate nach hinten verschoben und das US Open hält zurzeit noch am geplanten Termin fest (24. August bis 3. September). Ungeachtet der Tatsache, dass New York ein Hotspot der Pandemie ist und auf der Anlage zurzeit temporäre Spitalzelte errichtet worden sind.

«Das ist für uns eine harte Pille zu schlucken»

Wimbledon fehlte die Möglichkeit, sein Turnier kurzfristig an ein Datum zu verschieben, das eine reelle Chance für eine Durchführung geboten hätte. Ab Mitte August ist kein klimatisch vernünftiger Termin mehr frei für ein zweiwöchiges Rasenturnier, und eine Verzögerung nur um ein paar Wochen hätte die Wahrscheinlichkeit kaum massgeblich erhöht, dass die Championships stattfinden können. Der Amerikaner John Isner sprach für viele Spielerinnen und Spieler, als er sagte: «Das ist für uns eine harte Pille zu schlucken.»

Wimbledon fiel bisher nur wegen Weltkriegen aus, von 1915 bis 1919 und 1940 bis 1946. Eine Verschiebung sei auch deshalb ausser Betracht gefallen, weil zu einem späteren Zeitpunkt die Organisation nicht gewährleistet gewesen wäre, hiess es. Die Organisatoren erklärten, sie seien sich der Tragweite bewusst, die die Championships für die Spieler und das Tennis in der Welt hätten und würden nun Pläne entwickeln, um betroffenen Parteien zu helfen. Die Zuschauer dürfen ihre Tickets zurückgeben und erhalten die Chance, entsprechende für nächstes Jahr 2021 zu erstehen. Der All England Club und die Wimbledon Foundation wollen sich nun auch stark im Kampf gegen das Coronavirus engagieren.

Das waren die Highlights im Wimbledon-Final Roger Federer verlor gegen Novak Djokovic, nachdem er zwei Matchbälle vergeben hatte.

(Video: AP)

Wimbledon ist versichert

Den Entscheid erleichtert haben dürfte den Turnierverantwortlichen die Tatsache, dass sich der finanzielle Schaden in Grenzen halten wird. Denn Wimbledon ist als eines der wenigen Turniere selbst gegen eine Absage wegen einer Epidemie oder dem Tod der Königin mit einer allgemeinen Staatstrauer versichert. Gemäss Informationen der gut unterrichteten «Daily Mail» soll sich die Versicherungsprämie im tiefen siebenstelligen Bereich bewegen.

Wimbledon erwirtschaftete 2018 einen Gewinn von 254,8 Millionen Pfund, nach aktuellem Kurs etwa 305 Millionen Franken. Auch wenn die Annullation gewisse Mindereinnahmen mit sich bringt, dürften zumindest die Einnahmen aus dem Ticketing und den Fernsehverträgen versichert sein. Über eine solche Versicherung verfügt der französische Verband nicht. In einem Interview mit «L'Equipe» erklärte dessen Finanzchef Lionel Maltese, dass ein Ausfall des French Open seinen Verband um etwa 260 Millionen Euro gebracht hätte.

Comeback von Roger Federer verzögert sich

Damit wird sich auch das für Juli geplante Comeback des achtfachen Wimbledonsiegers Roger Federer verzögern. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die vorangehenden Vorbereitungsturniere auf Rasen annulliert werden und voraussichtlich die gesamte Rasensaison ausfällt.

Federer wollte in Halle und Wimbledon nach seiner Knieoperation wieder in den Circuit zurückkehren. In Wimbledon hatte er 2019 einen denkwürdigen Final gegen Novak Djokovic verloren, in dem er zwei Matchbälle vergeben hatte. Kaum vorstellbar, wenn dies sein letzter Auftritt im Südwesten Londons bleiben würde.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia

Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: