Der Todesstreifen als Schutzgebiet

Auf der trockenen Wiese neben einem Grenzturm stolziert ein Storch. In einem unweit entfernten Tümpel lässt sich ein Frosch an der Wasseroberfläche treiben. Als sich Menschen nähern, taucht er ab. Der BUND hat das Kleingewässer angelegt, um Amphibien, Vögeln und Libellen einen Lebensraum zu schaffen. Schon kurz nach der Wende hatten Umweltschützer gefordert, den Grenzstreifen «als ökologisches Rückgrat Mitteleuropas vorrangig zu sichern».

1200 Arten, die im Grünen Band vorkommen, stehen auf der Roten Liste.

Doch erst zehn Jahre später wurde das Biotop wissenschaftlich untersucht und auf dieser Basis ein überregionales Schutzkonzept erstellt. Im Jahr 2005 erklärte die Regierung das Grüne Band zum nationalen Naturerbe, seit gerade einmal zehn Jahren wird es als Bestandteil des nationalen Biotopverbunds geführt. Das Bundesland Thüringen hat seinen gesamten Anteil am Grünen Band erst vor wenigen Monaten zum Nationalen Naturmonument erklärt, eine Schutzkategorie, die eigens für das Grüne Band geschaffen wurde. Sachsen-Anhalt will im Oktober folgen, die Regierung von Hessen hat Ähnliches vor.

An der Wirler Spitze in der Nähe des Arendsees liegt ein unscheinbares Brett am Waldrand. Dieter Leupold, der stellvertretende Vorsitzende des BUND in Sachsen-Anhalt, hebt es vorsichtig an – und wird enttäuscht. Unter dem Holz versteckt sich keine Schlange. Dabei liegt es dort, um den Reptilien einen feuchten, schattigen Platz zu bieten. Ein paar Meter entfernt hat der Naturschützer dann mehr Glück. Im sandigen Boden lassen sich winzige Trichter erkennen. Leupold greift mit beiden Händen hinein, formt eine Schale und lässt den Sand langsam durch seine Finger zurück auf den Boden gleiten, bis ein Ameisenlöwe zum Vorschein kommt.

Die Larve der Libellen-ähnlichen Ameisen-Jungfer ist ein geschickter Jäger. Im Boden vergraben, lauert sie unter dem Trichter auf Ameisen oder Schmetterlingsraupen, die im körnigen Substrat den Halt verlieren. Alle mitteleuropäischen Arten des Insekts sind selten, einige finden hier Schutz. Doch es gehe nicht nur um die Tiere und Pflanzen allein, erklärt der Biologe. «Naturschutz, Grenzgeschichte, Kultur – darum geht es beim Grünen Band», sagt Leupold. Vor allem wegen der historischen Komponente sei der Erhalt des Naturstreifens «wirklich Konsens».

Ein Korridor für den Luchs

Doch das lange Nichtstun hat längst Spuren hinterlassen, und für Tiere wie den Luchs ist das ein Problem. Nachdem die Wildkatze in Deutschland ausgestorben gewesen ist, ist sie seit 20 Jahren zwar wieder im Mittelgebirge Harz zu Hause, auch im Bayerischen Wald und im Pfälzer Wald finden Luchse geeignete Lebensräume. Dennoch sei die Lage für die Luchse in Westeuropa «ernüchternd», wie der Luchsexperte Ole Anders vom Nationalpark Harz erklärt. Der Luchsbestand sei langfristig nur zu sichern, wenn sich die Gemeinschaften vermischen können.