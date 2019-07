Der Umwerfer hat ausgedient

Von Ludwig Bestler (publiziert am Wed, 03 Jul 2019 03:00:50 +0000)

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt bei der Entwicklung von Mountainbike-Schaltgruppen das Motto: «Viel hilft viel». Drei Kettenblätter, elf Ritzel, 33 Gänge. So sah der Traumantrieb vieler Mountainbiker aus. Mittlerweile gilt: «Weniger ist mehr». Heute, so scheint es zumindest, lautet die Lösung aller Schaltprobleme «1×12». Und das ist wohl der Tod des Umwerfers.