Der wilde Ritt der politischen Mitte Die Parteien EVP, CVP, GLP und BDP treten gemeinsam als Mitte zu den städtischen Wahlen an. Aber auch Rot-Grün-Mitte (RGM) will Mitte sein. Zeit für ein wenig politischen Konsumentenschutz. Jürg Steiner

Will erste Stadtberner Gemeinderätin der Grünliberalen werden Marianne Schild, Co-Fraktionschefin im Stadtrat. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Stadt Bern wird seit knapp 28 Jahren von einer rot-grünen Mehrheit regiert, genau genommen von einer Koalition, die Rot-Grün-Mitte (RGM) heisst und aus SP, Grünem Bündnis (GB), Grüner Freier Liste (GFL) und dem Gewerkschaftsbund besteht. Aktuell entstammen vier der fünf städtischen Regierungsmitglieder der RGM-Liste. Seit 2012 hat es sich eingebürgert, dass daneben eine spezielle Mitte-Liste zur Wahl antritt, bestehend aus der reformierten EVP, der katholischen CVP, den Grünliberalen und der SVP-Abspaltung BDP. Am Freitag traten die vier Mitte-Parteien zusammen auf und bestätigten, den Wahlkampf 2020 gemeinsam zu bestreiten – allerdings mit einem starken internen Konkurrenzgedanken: Der amtierende Mitte-Gemeinderat Reto Nause (CVP) wird herausgefordert von der grünliberalen Stadträtin Marianne Schild, die «neue Akzente» in die Stadtregierung bringen will, wie sie der Tageszeitung «Bund» sagte.