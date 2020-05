Öffnung am 11. Mai – Detailhändler wollen Rabattschlacht vermeiden Der Einzelhandel leidet stark unter den Folgen der Corona-Krise. Mit grosser Spannung erwarten die Detailhändler den ersten Einkaufstag nach dem Stillstand. Rahel Guggisberg

Eine Verkäuferin berät im Kleider- und Schuhladen Olmo einen Kunden. Eine Rabattschlacht will der Chef Luc Pauchard nicht bei der Wiedereröffnung. Foto: Christian Pfander

Für die Detaillisten kehrt mit der Öffnung der Geschäfte am Montag eine gewisse Normalität ein. Hinter ihnen liegen Wochen im Krisenmodus, in denen sie die Liquidität sichern mussten und Verhandlungen mit Vermietern führten. Der Lockdown zehrte an der Substanz der Unternehmen. Dies gilt vor allem für Geschäfte, die digital kaum präsent sind und denen die Vermieter nicht entgegengekommen sind.