Austauschjahr in der Schweiz – Deutsch lernen in der Isolation Laura Beckett aus Australien und Mario Rivera aus Mexiko verbringen ein Austauschjahr in der Schweiz. Was bedeutet das in Zeiten von Corona? Marina Bolzli

Geborgen in familiärer Idylle: Laura Beckett aus Australien (vorne) posiert mit ihrer Gastfamilie im Garten in Roggwil. Foto: Christian Pfander

Laura Beckett hat das Backen entdeckt. Sie macht Cupcakes und Cookies. Zu Hause in Australien hat sie Basketball gespielt, nun schwimmt sie täglich im Pool ihrer Gastfamilie. Und sie schläft viel. Das erzählt sie im Videointerview in der Küche ihrer Gastfamilie in Roggwil. Sie trägt ein T-Shirt in Übergrösse und hat die Beine auf den Stuhl gezogen, eindeutige Anzeichen dafür, dass sie sich zu Hause fühlt.