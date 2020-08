Verschärfte Sparpläne – Deutsche Bank streicht bis zu 2000 Stellen Laut einem Medienbericht will die Deutsche Bank in der Privatkundensparte verschärfte Sparpläne umsetzen.

Bei der Deutschen Bank weht weiterhin ein rauer Wind - es sollen bis zu 2000 Stellen abgebaut werden. (Archivbild) Keystone/Mark Lennihan

Die Deutsche Bank will einem Medienbericht zufolge im Verwaltungsbereich (Operations) ihrer Privatkundensparte in den nächsten Jahren rund 1500 bis 2000 Stellen streichen. Dies berichtete das deutsche «Handelsblatt» in der Nacht auf Donnerstag.

Die Zeitung beruft sich dabei auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen. Derzeit arbeiteten im Bereich Operations, in dem Aufgaben wie etwa Kreditabwicklung, die Prüfung von Sicherheiten und andere administrative Aufgaben gebündelt sind, rund 6000 Personen.

Bis zu einem Drittel der Belegschaft würde den Informationen zufolge überflüssig. Die Deutsche Bank wollte sich dem Bericht nicht äussern.

SDA/chk