Herr Egger, Sie sind der Präsident der Covid-Taskforce, die den Bundesrat berät. Trägt die Lockerungsstrategie Ihre Handschrift?

Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen. Die Entscheidung liegt aber beim Bundesrat und beim Bundesamt für Gesundheit. Wir haben skizziert, wie die Lockerung ablaufen könnte und was für Begleitmassnahmen wichtig sind. Zum Beispiel die gute Überwachung der Epidemie, um zu wissen, wo wir stehen. Hier ist die Reproduktionszahl R zentral. Ist sie grösser als 1, überträgt jeder Infizierte die Erkrankung an mindestens eine weitere Person. Ist sie kleiner als 1, stecken sich immer weniger Menschen an und die Epidemie klingt ab. Die aktuelle Schätzung von R liegt bei etwa 0,75, was erfreulich ist.