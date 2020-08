Versammlung in Meiringen – Die Bauverwaltung wächst Die Gemeindeversammlung genehmigt eine unbefristete 100-Prozent-Stelle auf der Bauverwaltung. Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem kleinen Aufwandüberschuss. Nathalie Günter

Jede zweite Sitzreihe blieb leer, ebenso zwei Stühle zwischen jedem Sitzplatz: Sitzordnung in der Aula Kappellen in Meiringen anlässlich der Gemeindeversammlung vom Montagabend. Foto: Nathalie Günter

Wofür 1996 eine 100-Prozent-Stelle reichte, sind heute 300 Stellenprozente nicht mehr genug: Die Gemeinde Meiringen braucht in der Bauverwaltung eine weitere 100-Prozent-Stelle. Diesen Antrag stellte am Montagabend der Gemeinderat an die Gemeindeversammlung. 67 Stimmbürger waren gekommen, sie wurden mit gebührendem Abstand in der Aula Kapellen platziert. Wären mehr Bürger gekommen, wären Masken verteilt worden, so Gemeindepräsident Roland Frutiger, der wie gewohnt zügig durch die Versammlung führte.