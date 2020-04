Trotz Gewinn im 2019 – Die BLS rattert von einer Krise zur nächsten Der Berner Bahnbetrieb ist noch immer mit der Aufarbeitung seines Abgeltungsskandals beschäftigt. Nun kommt die Corona-Krise erschwerend hinzu. Quentin Schlapbach

Die BLS-Züge verkehren in diesen Tagen oft als Geisterzüge. Die Corona-Krise trifft das Bahnunternehmen hart. Foto: Bruno Petroni

Am Anfang schien es noch ein PR-Glücksfall zu sein, ein Geschenk der höheren Umstände quasi. Am 28. Februar – dem Tag, als die BLS bekannt gab, dass sie Bund und Kantonen über Jahre zu hohe Abgeltungen verrechnet hatte – erreichte die Corona-Krise die Schweiz. Dass der Bundesrat ab sofort Veranstaltungen von über 1000 Personen verbietet, interessierte an diesem Tag viel mehr, als dass die BLS zwischen 2012 und 2018 rund 40 Millionen Franken zu viel Geld von der öffentlichen Hand kassierte.