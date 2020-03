Schulwegsicherheit in Langenthal – Die Eltern haben ihr Ziel erreicht Seit langem fordern besorgte Bürgerinnen und Bürger für den Bettenhölzliweg beim Schulzentrum Elzmatte eine bessere Verkehrsführung. Jetzt wird für die Kinder ein Fussweg über den Sportplatz gebaut. Tobias Granwehr

Auf dem Bettenhölzliweg gibt es kein Trottoir. Weil das vielen Eltern als Schulweg zu wenig sicher ist, haben sie bunte Füsse auf die Strasse gemalt. Nicole Philipp

Der Bettenhölzliweg in Langenthal ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Industriellen Betriebe Langenthal (IBL) ersetzen Werkleitungen. Die Strasse führt von zwei Seiten her zum Schulzentrum Elzmatte und war in letzter Zeit oft Diskussionsstoff besorgter Eltern.