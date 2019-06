«Die Generation Z ist radikaler»

Wahlbeobachter

Claude Longchamp ist ein Schweizer Historiker und Politikwissenschaftler, der unter anderem an den Universitäten Bern und Zürich doziert. Sein Meinungsforschungs-Institut gfs.bern führt nach eidgenössischen Volksabstimmungen sogenannte Vox-Analysen durch und erstellt im Auftrag der SRG das Wahlbarometer.

Inwiefern?

Die Wahl hat in so kurzer Zeit wie noch nie zuvor eine breite Masse mobilisiert. Hunderttausende gingen in den USA, aber auch in Europa auf die Strasse. Diese Proteste, allen voran die Women’s Marches, waren Nährboden für die spätere #MeToo-Bewegung, die sich schnell auf der ganzen Welt verbreitete und lokale Nachahmung fand – in der Schweiz war das #Aufschrei.

«Der Klimastreik ist die drittstärkste Mobilisierungsaktion in der Schweizer Geschichte.»

Noch schneller als bei Donald Trump mobilisierten sich die Menschen beim Klimathema.

Ja, natürlich brodelte das Thema schon länger unter der Oberfläche. Aber in Fahrt kam es erst mit der Uno-Klimakonferenz im Dezember 2018 im polnischen Katowice. In der Schweiz war das Weltwirtschaftsforum im Januar mit Rednerin Greta Thunberg der Angelpunkt. Die schnelle Politisierung in den Wochen danach ist phänomenal. Bereits im Februar brachte sie in der Schweiz 60'000 Menschen auf die Strasse, was sich schon im März und April auf die kantonalen Wahlen auswirkte: Fast überall gab es eine Verschiebung zugunsten der Parteien mit ökologischen Anliegen. Die Klimastreik-Bewegung ist somit die drittstärkste Mobilisierungsaktion in der Schweiz. Der Landesstreik 1918 brachte es dank der Kraft der Gewerkschaften und der sozialen Not der Bevölkerung nach langer Vorbereitungsarbeit auf 250'000 Streikende. Der Frauenstreik 1991 auf 100'000.

Nur wenige haben im Vorfeld damit gerechnet, dass der Frauenstreik von 1991 tatsächlich so viele Frauen dazu bringen würde, die Arbeit niederzulegen. Welche sind seine wichtigsten Auswirkungen?

Die SP wurde feminisiert, teils auch die Gewerkschaften. Ruth Dreifuss wurde nach Elisabeth Kopp als zweite Frau überhaupt in den Bundesrat katapultiert. Zahlreiche Entscheidungen bei Volksabstimmungen, im Parlament und in der Landesregierung wären ohne diese Entwicklung anders ausgefallen – bis heute: Doris Leuthard lüftete noch vor ihrem Rücktritt das Geheimnis, dass der Bundesrat ohne die vier Frauen bei der Entscheidung zum Atomenergieausstieg weniger mutig gehandelt hätte.

«Die jungen Leute sind heute zuversichtlicher, dass sie eine Stelle finden und damit mutiger.»

Streik ist das stärkste Instrument einer Protestbewegung. Lange scheint er aus der Mode gewesen zu sein, heute ist er so präsent wie kaum je zuvor. Weshalb?

Das hängt damit zusammen, dass sich sehr junge Leute an den Protesten beteiligen, Menschen zwischen 16 und 25 Jahren. Die sogenannte Generation Z scheint unbekümmerter, politisierter und radikaler zu sein, was wahrscheinlich auch mit dem aktuellen Tiefststand der Jugendarbeitslosigkeit zusammenhängt. Während die vorgängige Generation Y, auch Generation Praktikum genannt, noch um ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt zitterte, sind junge Leute heute zuversichtlicher, dass sie eine Stelle finden und damit wohl mutiger.