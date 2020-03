Fernschulung in Huttwil – Die Klasse per Knopfdruck kontaktieren Die Schulhäuser sind leer. Im Unterricht hat sich aber so etwas wie eine neue Normalität eingestellt. Jürg Rettenmund

Matthias Mürner, Schulleiter Kindergarten/Primarschule (links), und Pierre Zesiger, Schulleiter Oberstufe, informieren, wie der Fernunterricht in Huttwil funktioniert. Fotos: Marcel Bieri

Pierre Zesiger und Matthias Mürner sitzen in der Eingangshalle des Oberstufenschulhauses Hofmatt in Huttwil. Dort stehen zwei grosse Tische, an denen sich der Corona-Stab der Bildungsabteilung jeweils noch treffen kann, ohne die Abstandsregeln des Bundesamts für Gesundheit zu missachten. Auch Matthias Mürner und Pierre Zesiger gehören diesem Stab als Schulleiter Kindergarten/Primarschule und Oberstufe an.