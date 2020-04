Leserreaktionen – Die Klimakrise pausiert nicht Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Dominik Galliker

Umweltaktivistin Greta Thunberg während einer Videokonferenz zum Thema «Corona und das Klima». keystone-sda.ch

Zu «Greta? Welche Greta?»

Forderungen ernst nehmen

Die Tatsache, dass die Demonstrationen aktuell nicht auf der Strasse stattfinden können, bedeutet nicht, dass die Klimakrise nun ebenfalls eine Pause einlegt. Immer noch steigt der CO2-Anteil und damit die Temperatur an. Eine zeitlich begrenzte Senkung des CO2-Ausstosses bringt uns langfristig einfach nicht weiter, unsere Lebensweisen müssen sich komplett vom Erdöl abkoppeln. Wir müssen die Forderungen der Jungen weiterhin ernst nehmen. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, die Klimakrise nun zu vergessen. Cécile Semelet, Bern

Permanenter Lockdown

Die Grünen und die Umweltaktivisten sind in den Startlöchern, um ihre Umweltdemos wieder aufzunehmen, sobald der Lockdown gelockert wird. Wenn wir die Umweltziele 2050, wie von den Grünen und Umweltaktivisten gefordert, erreichen wollen, bleibt uns nur der permanente Lockdown, wir bleiben zu Hause, keine Veranstaltungen, keine Sportevents mehr. Die Bars, Restaurants und Hotels bleiben für immer geschlossen, die Airlines bleiben am Boden, der meiste ÖV wird eingestellt. Also keine Ferien mehr ausserhalb Balkoniens, nicht einmal mehr in der Schweiz. Die Wirtschaft kann so nicht überleben und wird längerfristig kollabieren, also mehr als 50 Prozent Arbeitslose werden erwartet. Die ALV wird diese Arbeitslosen nicht ewig unterstützen können, und somit folgt die absolute Verarmung mit null Einkommen. Wollen wir das? Erich Stampfli, Roggwil

Zwei Krisen auf einmal

Wir erleben einen äusserst trockenen April und haben den mildesten Winter seit Messbeginn hinter uns. Die Klimakrise pausiert nicht, nur weil die Corona-Krise in aller Munde ist. Hören wir also auf, so zu tun, als sollte diese Krise nur die Jugendlichen etwas angehen. Was es jetzt braucht, ist der Mut, sich auf eine «neue Normalität» nach Corona einzulassen. Es macht keinen Sinn, alle Branchen unverändert wieder hochzufahren, wenn sie sich – um das Klimaabkommen zu erreichen – so rasch als möglich transformieren müssten. Nutzen wir also die Chance, zwei Krisen auf einmal zu entgegnen und die Massnahmen zusammen zu denken. Betriebe müssen gerettet und die Umwelt geschützt werden. Dies kann gelingen, wenn die Vergabe der staatlichen Kredite an ökologische Bedingungen geknüpft wird und wenn klimaschädigende Branchen Anreize gesetzt bekommen, in alternative Geschäftsmodelle zu investieren. Selina Leu, Ortschwaben

Zitat des Tages

Zur Lockerung der Corona-Massnahmen

Zweite Chance für das Virus

Unter den Titeln «Massenarbeitslosigkeit stoppen» und «Pleitewelle verhindern» fordert die SVP in Inseraten den sofortigen Lockdown-Stopp. Die Partei stellt den Bundesrat und nicht das Coronavirus als Hauptproblem dar. Man hätte sich auch andere Schlagzeilen für diese Inserate vorstellen können. Zum Beispiel «Dem Virus eine 2. Chance geben» oder «Eine weitere Infektionswelle ermöglichen». Karl Friedli, Laupen

Grossexperiment

«Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst.» Das Zitat von Albrecht Müller ist aktueller denn je. Wer hätte vor einigen Wochen gedacht, dass sich die Menschheit widerstandslos einsperren lässt und es zulässt, dass die Wirtschaft abgewürgt wird, dass Grosseltern ihre Enkel nicht mehr in die Arme nehmen dürfen, dass keine Besuche in Altersheimen und Spitälern möglich sind? Wird mit der Angst Politik gemacht? Wohl zum ersten Mal haben Wissenschaftler und Regierungen in einem ungeahnten Ausmass die Steuerung der Gesellschaft übernommen. Werden durch die Notverordnungen und Ausnahmezustände nicht fast alle Menschen der Welt ohne Einwilligung zu Versuchsteilnehmern eines Grossexperiments? Werden damit nicht Freiheit und Wohlstand unserer Kinder und Enkel aufs Spiel gesetzt? Darüber nachdenken tut dringend Not. Kilian Wyssen, Matten

Selbst ernannte Experten

Mir ihren Inseraten wollen die selbst ernannten Experten der SVP das Zepter übernehmen. Den Mitgliedern des Bundesrates gehört ein grosses Lob, wie sie durch diese Krise führen. Trotz der bürgerlichen Mehrheit haben sich meine Befürchtungen nicht bewahrheitet, denn es gibt noch normal denkende bürgerliche Politiker. Gewissen Exponenten scheinen Menschenleben nichts mehr wert zu sein. Hansruedi Burkhard, Urtenen-Schönbühl