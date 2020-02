Agrimesse in Thun – Die Land-, Wald- und Forstwirtschaft erleben Am kommenden Donnerstag startet auf dem Expo-Gelände die Agrimesse – mit rund 200 Ausstellern aus Land-, Wald- und Forstwirtschaft. Stefan Kammermann

Ausstellungsleiter Christoph Studer bietet mit der Agrimesse einen breiten Mix rund um das Thema Landwirtschaft. Foto: Stefan Kammermann

«Die Messe ist ausgebucht, wir mussten einigen Ausstellern sogar eine Absage erteilen», sagt Christoph Studer. Der Leiter der Agrimesse hat derzeit einiges zu tun. Seit ein paar Tagen wird auf dem Expo-Areal in Thun eingerichtet. Rund 200 Anbieter aus Land-, Wald- und Forstwirtschaft sind derzeit dabei, der wichtigsten Fachmesse für Landwirtschaft in der Schweiz ein Gesicht zu geben. Am kommenden Donnerstag geht es los mit der 20. Ausgabe. «Die Ausstellung wird einen interessanten Mix rund um das Thema Landwirtschaft bieten», betont der Messeleiter.