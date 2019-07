Die letzte Reise von Schwein Fanny

Wir nennen sie Fanny. Jene Sau, die im Kanton Baselland in stockdunkler Nacht mit Artgenossen in einen Transporter getrieben wird. Es ist schwül, die Juni-Nacht mit über 20 Grad tropisch warm, bis am nächsten Mittag wird die Temperatur auf 30 Grad steigen. Spürt Fanny, was auf sie zukommt, während sie im Laster auf der Fahrt versucht, die Balance zu halten?