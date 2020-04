Dorfläden im Hoch – «Die Leute sind froh, dass es uns gibt» In Zeiten des Coronavirus sind viele Menschen froh um ihre Dorf- oder Quartierläden. Diese profitieren, müssen aber einen höheren Aufwand betreiben, wie eine Umfrage zeigt. Samuel Günter und Gabriela Sterchi

Der Dorfladen der Familie Steiner in Goldswil verzeichnete einen Umsatzzuwachs. Foto: Bruno Petroni

«Wir merken klar, dass die Leute mehr zu Hause sind und den Gang nach Interlaken in die grösseren Einkaufzentren vermeiden wollen», sagt Alfred Steiner. Er betreibt mit seiner Familie den Dorfladen in Goldswil. Der Umsatz habe klar zugenommen. «Wir hatten schon am Samstag, als der Bundesrat die ersten Massnahmen beschlossen hatte, die Kasse verschoben, um die Distanz zu vergrössern, und am Montag haben wir die Plexiglasscheibe installiert.»