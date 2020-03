Schule in Zeiten von Corona – Die nächsten Tage zeigen, ob der Fernunterricht funktioniert In den letzten Tagen haben die Berner Lehrer eine gigantische Fernunterrichtsoffensive auf die Beine gestellt. Jetzt beginnt der Praxistest. Marius Aschwanden

Die Schulzimmer bleiben zwar leer, doch der Unterricht findet nun einfach zu Hause statt. Foto: Keystone

Maximal vier Kinder pilgerten in den letzten Tagen gemeinsam in die Stadtberner Schulhäuser. Jede Gruppe hatte eine gewisse Zeitspanne zur Verfügung, die den Eltern vorgängig mitgeteilt wurde. Abstand halten, nicht zu viele Kids an einem Ort, so das Gebot der Stunde. In der Schule bekam der Nachwuchs von den Lehrpersonen Hefte, Arbeitsblätter und teilweise auch Tablets oder Laptops. Dann ging es sofort wieder nach Hause.