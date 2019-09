Die Pensionskassen horten riskantes «Betongold»

Schon mehr als jeden fünften Franken steckten die Pensionskassen letztes Jahr in Immobilienanlagen. Das ist der höchste Anteil seit 1995 – inmitten der letzten Immobilienkrise hierzulande –, und er dürfte in den kommenden Jahren noch zunehmen. Denn ein erheblicher Teil der Pensionskassen plant weitere Investitionen in Liegenschaften, während lediglich eine kleine Minderheit ihr Immobilienportefeuille schmälern will.