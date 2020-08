Auszeichnung der SP Oberaargau – Die Rose geht an den Neophyten-Jäger Am Freitagvormittag hat die SP Oberaargau ihre 11. symbolische Rose an Ueli Marti übergeben. Sie ehren damit den Rentner für seine Bekämpfung gebietsfremder Pflanzen.

Die SP Oberaargau zeichnet Ueli Marti (Mitte) für sein gesellschaftliches Engagement aus. Links: Reto Müller, rechts: Adrian Wüthrich. Foto: zvg

Ueli Marti aus Langenthal war langjähriger Schulabwart. Doch nicht für dieses Schaffen hat ihm die SP des Regionalverbands Oberaargau am Freitagvormittag auf dem Wuhrplatz einen Preis überreicht: «Wir wollen die Leute nicht rückwärts gewandt auszeichnen, sondern sie in ihrer laufenden Tätigkeit ermutigen», sagt Präsident Adrian Wüthrich. Bei Marti ist das die Bekämpfung von gebietsfremden Pflanzen, auf lateinisch Neophyten.

Invasive, gebietsfremde Pflanzen brächten die Biodiversität durcheinander – auch im Oberaargau, sagt Wüthrich. Marti nehme sich dieser Bekämpfung ohne Auftrag an. Dann mache er den Werkhof in Langenthal darauf aufmerksam und rupfe die gebietsfremden Pflanzen je nachdem auch gleich selber aus, sagt Wüthrich. Scheinbar gehe er manchmal tagelang zu Fuss an einem Bahnbord entlang und reisse diese invasiven Pflanzen aus. Er habe auch schon private Leute darauf aufmerksam gemacht, dass Neophyten auf ihrem Grundstück seien.

«Er macht das aus freien Stücken», fährt der SP-Präsident des Oberaargaus weiter. «Wir wollen dieses Engagement ehren.» Zum 11. Mal zeichnet die Partei eine Person für ihr Schaffen zugunsten der Gesellschaft aus. Eine Mitgliedschaft sei keine Voraussetzung für die Ehrung, Marti sei zufällig in der Partei, sagt Wüthrich.

Die unverhoffte Auszeichnung

Der rüstige Rentner freut sich und ist erstaunt über die Auszeichnung. Denn wenn möglich, informiert die SP die auserkorene Person nicht im Vorfeld. Martis Sohn hat ihn zu sich ins Büro gebeten und ihn dann auf den Wuhrplatz geführt. Marti habe gar nicht gewusst, weshalb da so viele SPler herumstanden – bis sie ihn eingeweiht haben. Die Überraschung sei also gelungen, sagt Wüthrich.

Er überreichte Marti die Urkunde mit einer abgebildeten Rose sowie 1000 Franken. Ob er ein neues Hackeli damit kaufe, weiss Wüthrich nicht. Er ziehe aber durchaus in Betracht, dass Marti den Betrag für die Bekämpfung gegen Neophyten einsetze.

Sabine Gfeller