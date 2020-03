Der SCB verpasst das Playoff – «Die Saison war ein Charaktertest, und den haben wir nicht bestanden» Mit dem 2:3 in Lausanne platzen die Playoff-Träume des SC Bern. CEO, Trainer und Spieler sind ernüchtert. Adrian Ruch

Leere Blicke: Die SCB-Spieler Alain Berger (11), Calle Andersson (55) und Marc Kämpf (27) verlassen nach der 2:3-Niederlage in Lausanne das Eis. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Dem SC Bern gelingt in der 44. Minute durch Tristan Scherwey der Ausgleichstreffer. Und weil Ambri-Piotta in Lugano vorgelegt hat, ist die Playoff-Qualifikation des Meisters plötzlich wieder ein realistisches Szenario. Doch die Berner Spieler wissen das nicht, ihnen wird diese Information bewusst vorenthalten. «Wir machten nach dem 2:2 Druck. Hätte ich den Spielern gesagt, dass Ambri führt, hätten sie zu viel nachgedacht und wären zu wenig gelaufen. Wir mussten sowieso gewinnen, spätestens in der Verlängerung», wird Cheftrainer Hans Kossmann den Entscheid später erklären.