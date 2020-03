Konjunktur – Die Schweiz soll besser davonkommen Gemäss Prognosen droht auch in der Schweiz eine Rezession, aber kein Wirtschaftseinbruch wie in anderen Ländern. Angesichts der einzigartigen Ausgangslage ist der Wert der Einschätzungen allerdings viel geringer als sonst schon. Markus Diem Meier

Noch sind die Prognosen für die Arbeitslosigkeit in der Schweiz nicht dramatisch: Ein Informationsdesk des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) in Thun. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Ausbreitung des Coronavirus ist für die Wirtschaft weltweit und in der Schweiz eine Katastrophe. Aber was droht wirklich? Eine Reihe von Prognostikern haben diese Frage zu beantworten versucht. Dabei gehen deren Einschätzungen so weit auseinander wie noch selten.