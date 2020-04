Dank der Polen – Die Spargelernte ist gut angelaufen Die Spargelernte läuft rund bei der Firma Seeländerspargeln mit Sitz in Fräschels: Die polnischen Arbeitskräfte konnten in die Schweiz einreisen. Etelka Müller

Der Landwirt Christian Dick produziert auf sechs Hektaren weisse und grüne Spargeln. Foto: FN/Corinne Aeberhard 1 / 1

Das Problem ist gelöst: Erntehelfer aus Polen konnten über Deutschland in die Schweiz reisen, um hier Spargeln zu stechen. «Wir haben nun genug Arbeitskräfte», sagt der Landwirt Christian Dick, der zusammen mit Christian Hurni und Matthias Moser die Seeländerspargeln GmbH mit Sitz in Fräschels betreibt. Auf insgesamt 25 Hektaren produzieren die drei Landwirte auf Freiburger und Berner Boden weisse und grüne Spargeln. Im Hofladen von Christian Dick in Gurbrü ist die Königin des Gemüses bereits im Verkauf. «Die Nachfrage ist sehr viel grösser als in den letzten Jahren», stellt der Landwirt erfreut fest.