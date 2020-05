Leichte Corona-Lockerungen – Die Stadtberner Freibäder werden gestaffelt geöffnet Trotz Corona gehen die Stadtberner Hallen- und Freibäder demnächst auf – allerdings nur für Schwimmvereine und Schwimmsportler.

Das Freibad Weyerli (Bild) öffnet am 25. Mai, allerdings nur für Schwimmvereine und Schwimmsportler und -sportlerinnen. Foto: Beat Mathys

Die Stadtberner Hallen- und Freibäder werden gestaffelt geöffnet. Die Hallenbäder Hirschengraben und Weyerli gehen am 11. Mai, das Wyler geht am 18. Mai auf. Die Freibäder Ka-We-De und Wyler öffnen ebenfalls am 18. Mai. Das Weyerli eine Woche später am 25. Mai, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung schreibt.