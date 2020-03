Überraschender Abgang aus Aarwangen – Die Verwalterin wechselt nach Oensingen Aarwangens oberste Verwaltungsangestellte, Gerda Graber, hat gekündigt. Sie übernimmt am 1. November die gleiche Position in der Solothurner Gemeinde. Tobias Granwehr

Gerda Graber ist schon 30 Jahre Jahre lang auf der Aarwanger Gemeindeverwaltung tätig. Ende Oktober ist Schluss. Foto: PD

1984 begann Gerda Graber als Verwaltungsangestellte in Aarwangen. Nun hat sie ihre Stelle als Gemeindeverwalterin gekündigt. Graber wurde vom Oensinger Gemeinderat zur neuen Leiterin der dortigen Verwaltung gewählt. Sie wird ihre Stelle in der Solothurner Gemeinde am 1. November antreten.