Brienzer Wander-Plattform – «Die Wanderschuhe bleiben im Keller» Andreas Staeger aus Brienz lässt derzeit das Wandern in der Natur bleiben und sitzt vermehrt am Computer. Der ehemalige Geschäftsführer der Berner Wanderwege aktualisiert seine 450 begangenen Touren. Hans Urfer

Andreas Staeger aus Brienz betreibt die Plattform «Wanderprofi» und lässt derzeit das Wandern sein. Foto: PD

«Es würde alles besser gehen, wenn man mehr ginge»: Unter anderem mit dieser Aussage von Buchautor Johann Gottfried Seume stellt sich Andreas Staeger aus Brienz auf seiner Informationsplattform Wanderprofi.info vor. «Am Sonntag war ich auf dem Säntis und heute Morgen im Waadtländer Jura», sagt der Verfasser der in dieser Zeitung erscheinenden Wandertipps im per Skype geführten Gespräch. Wer nun denkt, dass der ehemalige Geschäftsführer der Berner Wanderwege in diesen Tagen über Feld und Wiesen sowie durch Wälder wandert, der irrt.