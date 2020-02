BSV-Handballer Samuel Weingartner – Die Zeit des Leidens ist vorbei Seit zwei Wochen kann Samuel Weingartner für den BSV Bern auflaufen. Wegen Ermüdungsbrüchen hatte der 23-Jährige fast ein Jahr kein Spiel mehr bestreiten können. Reto Pfister

Samuel Weingartner bei einer Einheit im Kraftraum. Dort hielt er sich in den letzten Monaten öfter auf. Foto: Raphael Moser

Im Kraftraum war Samuel Weingartner häufig anzutreffen, mehr, als ihm lieb war. «Auch jetzt mache ich nicht immer alles mit, trainiere manchmal individuell», sagt der 23-Jährige. Das Wichtigste aber: Er kann endlich mit dem BSV Bern Spiele bestreiten. Vor zwei Wochen lief er erstmals für die Berner auf und hatte gleich seinen grossen Auftritt. Eigentlich nur in der Abwehr eingesetzt, lief er bei einem Gegenstoss über das ganze Feld und traf. Es war der wichtige Ausgleichstreffer zum 27:27 gegen Wacker Thun, der BSV gewann schliesslich 36:33.

Vorbei war die Leidenszeit. Weingartner wurde im Januar 2019 von den Bernern als hoffnungsvoller, junger Schweizer Spieler angekündigt, bei seinem damaligen Verein Gossau hatte der Rückraumspieler sein Talent unter Beweis gestellt. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Transfers hatte der Luzerner aus Ruswil nach Ermüdungsbrüchen in den Schienbeinen die ärztliche Freigabe zum Spielen erhalten. Dann aber brachen die Verletzungen wieder auf. Weingartner versuchte im Sommer, mit dem BSV zu trainieren, die Schmerzen in den Beinen kehrten zurück. Es folgten medizinische Abklärungen, die Ursache für die Ermüdungsbrüche konnte nicht gefunden werden. Ein Besuch beim Ernährungsberater brachte zutage, dass der Handballer zu wenig und zu unregelmässig gegessen hatte; die Blessuren hatten ihre Ursache aber nicht darin.

Einen Monat in St. Gallen

Weingartner blieb nichts anderes übrig, als geduldig zu sein. Was ihm schwerfiel. «Immer nur den Kollegen zuzuschauen, wie sie trainieren, nervte mich», sagt er. Zumal er derzeit Profihandballer ist, sich voll darauf konzentrieren wollte, den Weg zurück aufs Feld zu finden. Im Herbst zog er daher für einen Monat zur Freundin nach St. Gallen, um Abstand zu gewinnen. Danach kehrte er nach Bern zurück, begann selbstständig in der Halle mit dem Ball zu arbeiten. Stets hatte er die Unterstützung des Vereins, der immer daran glaubte, dass die Neuverpflichtung den Weg zurück zu vollständiger Fitness finden würde. «Ich habe nie Druck verspürt, dass ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder einsatzfähig sein sollte», lobt Weingartner die Clubverantwortlichen.

In der Vorbereitung im Januar sah er schliesslich Land in Sicht, stieg ins Teamtraining ein. Die ungewohnte Belastung hatte eine Bauchmuskelzerrung zur Folge, deswegen verzögerte sich Weingartners Debüt für den BSV noch um zwei Wochen. Nun ist er wieder mittendrin, aber noch nicht ganz voll dabei. Der 195 cm grosse und kräftige Handballer kommt zu Teileinsätzen; meist wird er in die Deckung beordert. «Ich hoffe, dass ich bis zum Playoff im April wieder alle Einheiten mit der Mannschaft absolvieren kann», sagt Weingartner. Und dass er dann auch im Angriff zu regelmässigen Einsätzen gelangen könnte.

Weingartners Fernziel ist ein Wechsel ins Ausland. Dieses hat der gelernte Zimmermann, der auch über eine Ausbildung als Fitnesstrainer verfügt, trotz der langen Pause nicht aus den Augen verloren. In Bern fühlt er sich wohl, sein Vertrag läuft noch ein Jahr, mit Option auf eine weitere Saison. «Die Berner sind entspannte Leute, ich mag sie», sagt er. Es sei ein Bauchentscheid gewesen, beim BSV zu unterschreiben und die Offerten anderer Vereine auszuschlagen. Ob er hier weiter als Profi spielen oder wieder einen Job suchen wird, weiss Weingartner noch nicht. Im Fokus steht im Moment eines: uneingeschränkt Handball spielen zu können. Heute trifft der BSV in Gümligen (19.45 Uhr) auf St. Otmar St. Gallen. Mit der Nummer 15 der Berner im Aufgebot.