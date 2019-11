100 Prozent Bio erhöht den CO2-Ausstoss

Die globale Klimabewegung, aber auch die eidgenössischen Wahlen haben es gezeigt: Die Menschen spüren, dass wir tatsächlich etwas unternehmen müssen, um weltweit – und in der Schweiz – die Treibhausgasemis­sionen schnell und deutlich einzudämmen. Das gilt für den Verkehr, für Gebäude und die Industrie, das gilt aber ebenso für die Landwirtschaft. Denn mindestens jedes achte Kohlendioxid-Molekül (CO 2 ), das in der Schweiz ausgestossen wird, kommt aus diesem Sektor.