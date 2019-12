22 Geschenktipps aus Zürichs Läden

1. Kunstvoll – Pop-up Lëon, Weinbergstr. 25

Instagram: @m.e.objects Foto: Josephine Weber

Sind sie Kunst oder Gebrauchsgegenstand, die glänzenden Frauentorsi (ab 200 Fr.) des kleinen Keramiklabels M.E. Objects? Ob mit oder ohne Blumen, ein Hingucker sind sie auf jeden Fall.



2. Gute Zeit – Maurice de Mauriac, Tödistr. 48

www.mauricedemauriac.ch

Minimalistisch und modern ist diese Uhr, die der Schweizer Designer Fabian Schwaerzler entworfen hat. Die L1 (ab 2300 Fr.) ist wie alle anderen Uhren der Marke Maurice de Mauriac made in Zürich.

3. Schöner Trinken – Dardy Candy Cat, Steinstr. 50

www.lovefamilyaffairs.com

Plastikflaschen sind allerspätestens seit Greta und den Klimademos out. Der nachhaltige – und erst noch schönere – Ersatz: die Trinkflasche aus Kupfer (750 ml, 59 Fr.) von Family Affairs.

4. Für Grünes – Schön&Recht, Geroldstr. 31

www.citrusbykunz.ch

Ferienfeeling fürs Wohnzimmer: Die Terrakottatöpfe (ab 79 Fr.) von Citrus By Kunz werden in Italien handgefertigt und in Zürich bemalt – und zwar jedes einzelne Stück anders.

5. Wiederbelebt – Rrrevolve, Niederdorfstr. 17

www.neumuhle.ch

Praktisch, trendy und nachhaltig: Das Bauchtäschli (69 Fr.) des Schweizer Labels Neumühle wurde aus Econyl genäht. Einem Stoff, der aus verlorenen Fischernetzen und Nylonresten gewonnen wird.

6. Fusswärmer – Petit EnSoie, Rindermarkt 23

www.ensoie.com

Karomuster statt Animalprint: Wer Schuhgrösse 18 bis 34 hat, kann sich über die EnSoie-Version der Tigerfinkli (60 Fr.) freuen.

7. Handschmeichler – Edition Populaire, Badenerstr. 156

www.editionpopulaire.ch

Die Seife (500 ml, 28 Fr.) von Edition Populaire ist biologisch, vegan und aus natürlichen Zutaten. So wird das Händewaschen zum Spamoment.

8. Lichte Momente – X-Mas Kiosk Modissa, Bahnhofstr. 74

www.issuissu.com Foto: Sabina Boesch

«Bomba» heisst die neuste Edition des Zürcher Designkollektivs IssuIssu. Und mit den selbst gegossenen Kerzen (ab 18 Fr.) von Cheryl Graf und Mariella Ingrassia kommt nicht nur Licht, sondern auch viel Farbe in die gute Stube.

9. Wachmacher – Popup Chez Nous, Sihlfeldstr. 63

www.kaffeemanufaktur-zuerich.ch

Von Espresso bis Filterkaffee: Die Bohnen, die die Kaffeemanufaktur in die Schweiz importiert, stammen aus der ganzen Welt, geröstet wird von Hand in Zürich (250 g ab 9.90 Fr.).

10. Für Cool Kids – Recon Store, Militärstr. 81

www.whitetiger-calligraphy.com

Nicht nur für Teenager, sondern für alle, die auf den Streetwear-Style stehen, sind die Sweater (89 Fr.) des jungen Zürcher Labels White Tiger Calligraphy.

11. Für Bares – Opia, Lagerstr. 72

www.velt.ch

Das Schweizer-Berliner Designstudio Velt hat sich auf Lederprodukte spezialisiert. Weniger heikel, als Schuhe zu schenken (für sie und ihn), ist das kleine Portemonnaie No. 103 (148 Fr.).

12. Glanzvoll – Stefi Talman, Oberdorfstr. 13

www.stefitalman.ch

Die Designerin Stefi Talman feiert dieses Jahr das 40-Jahr-Jubiläum mit ihrem Label und hat dafür ihre Schuhkollektion «Zip» in Gold (ab 329 Fr.) herausgebracht. Für alle, welche die Lederklassiker lieben und sich nun etwas Extravaganteres wünschen.

13. Glöckchenspiel – Snowflake Kindermöbel, Allmendstr. 151/153

www.petit-stellou.net

Sollte es an Heiligabend plötzlich bimmeln, ist es nicht das Christkind, sondern die Kinderwagenkette von Petit Stellou (29.90 Fr.).

14. Proscht! – J.B. Labat, Brauerstr. 51

www.vrmth.com

Die Stadt ist um einen Wermut reicher: Seit kurzem produzieren die Macher des Deux-Frères-Gin auch drei verschiedene «Helvetico Vermouths» aus Schweizer Kräutern und Früchten (28.50 Fr.).

15. Für Warme Ohren – Making Things, Grüngasse 20

www.franziskaluethy.ch

Warm, bunt, unisex: Die Lammwoll-/Angoramützen (119 Fr.) der Zürcher Designerin Franziska Luethy sind das perfekte Geschenk für alle, die nie mehr kalte Ohren wollen. Also für alle.

16. Besser Planen – Duplikat, Zentralstr. 129

www.yaelanders.com

Zweifellos wird die Digitalisierung 2020 noch schneller voranschreiten. Eine Agenda (39 Fr.) aus Papier wie die der Zürcher Designerin Yael Anders ist deshalb der wohltuende, analoge Gegenpunkt dazu.

17. Schnell Unterwegs – Velo Hubertus, Albisriederstr. 169www.may-ltd.com

Zuerst baute das Duo hinter May Ltd. Fahrräder für sich und seine Freunde. Weil aber die Nachfrage stetig stieg, gründete es ein Label und verkauft nun professionell Velos (ab 499 Fr.).

18. Italianità – Atelierverkauf 14. / 21. 12., Anwandstr. 67

www.editiongut.ch

Passend zu Weihnachten hat Köchin Anna Pearson ein Set (75 Fr.) mit ihrem preisgekrönten «Pasta»-Buch und zwei Dunsten (Pastamehlarten) zum Pastaselbermachen zusammengestellt.

19. Saubere Sache – Lola Studio, Europaallee 5www.lolastudio.ch

«Holy Mountain» heisst der biologische Spray (21 Fr.) von Burning Lights. Er macht nicht nur Yogamatten, sondern auch Handydisplays sauber.

20. Geschmückt – Karikari, Kalkbreitestr. 43

www.hanakim.ch

Die Zürcherin Nicole Kim zeigte die Stücke (Ohrringe ab 95 Fr.) ihres Labels Hana Kim an der Fashion Week in Paris; doch mit seiner schlichten Raffinesse ist er dennoch sehr tragbar.

21. FCZ Total – Fanshop FCZ, Werdstr. 21

www.shop.fcz.ch Ein nicht neuer, aber immer wieder guter (für Fans!) Baumschmuck sind die silber-blauen FCZ-Weihnachtskugeln (4er-Set 29 Fr.).

22. Gekocht – Buchhandlung im Volkshaus, Stauffacherstr. 60

www.magsfrisch.com

Nicole Giger hat auf ihrem Foodblog «Mags Frisch» Kochen und Literatur verbunden. Dieser Mischung bleibt sie auch in ihrem neuen Kochbuch «Ferrante, Frisch und Fenchelkraut» (36.90 Fr.) treu.